Pemilihan Model Batik Indonesia 2022, Wakil Kalsel Siap Ikuti Ajang Nasional Bergengsi

BANJARMASINPOST.CO.ID- Setelah menorehkan prestasi di Ajang Pemilihan Model Batik Tingkat Nasional di Jakarta pada sesion 2 tahun 2022 dengan hasil yang membanggakan.

Kembali Komunitas Bakat Anak Banua (KBAB), mempersiapkan enam finalis KalSel untuk mengikuti ajang Bergengsi Pemilihan Model Batik Indonesia 2022 untuk sesion ke 3 tahun 2022.

Event yang akan dikuti anak banua berlangsung pada 20 - 22 Oktober 2022 berlangsung di Gedung Perfilman Jakarta.

Daniewahyu Pendiri KBAB, mengatakan, tentu menjadi kebanggaan banua, anak-anak mampu menoreh prestasi diajang nasional.

Sebelumnya anak-anak sudah ada yang ikut pada ajang bergengsi tersebut yakni, Riska Regitha Juara Favorit Kategori Remaja Model Batik Indonesia, A.Raisyudin Izzat The Best Talent, Gheverhand Naila Putri Juara The Best Performance ( Penampil Terbaik ).

Selanjutnya finalis yang akan berangkat untuk kembali berkompetisi di ajang nasional serta siap untuk mengharumkan nama Kalimantan Selatan adalah Najwa, Fajri, Mahya, Fayra, Alexa dan Cinta.

Sebelumnya para finalis mengikuti seleksi yang lumayan ketat dengan penilaian meliputi Catwalk, kemampuan berekspresi diatas panggung, Public Speaking dan lainnya berlangsung di Atrium Qmall Banjarbaru tempat audisinya.

Akhirnya enam finalis dinilai layak untuk melaju ke babak nasional mewakili Kalimantan Selatan

Tentu untuk ke ajang nasional, Danie, menyatakan, ada persiapan dan strategi yang harus dilakukan. Karena memang tidak mudah, event ini mereka akan bersaing secara sehat dengan ratusan peserta dari seluruh daerah di Indonesia.

Tentu mempersiapkan mental untuk bersaing secara sehat. Memperdalam ilmu Public Speaking karena nanti disana akan ada sesi perkenalan diri dan adu bakat.

"Jadi persiapan di daerah anak-anak lebih mengasah bakat yang akan ditampilkan," jelas Danie.

Finalis juga memperdalam ilmu modelling catwalk dan lainnya, karenadisana juga akan di mentori oleh Model Senior Profesional yaitu Arzetty Bilbina.

"Kami selaku koordinator daerah juga owner KBAB serta mentor selalu berupaya meningkatkan rasa percaya finalis dengan memberikan hal hal positif agar mereka terus termotivasi," tandas Danie.

Harapan semoga mereka bisa menampilkan kemampuan mereka yang terbaik dan bisa mengharumkan nama Kalimantan Selatan serta bisa kembali memotivasi anak anak banua berbakat yang ada di daerah.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)