Harga Emas Antam Cenderung Bergerak Turun pada Agustus,  Begini Penutuan Pedagang di Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Harga emas PT Aneka Tambang (Persero) atau emas antam cenderung bergerak turun selama bulan agustus ini.

Hari ini, Rabu (31/8/2022), harga emas anjlok sebanyak Rp8.000 per gram, hingga masuk ke level Rp 957.000 per gram.

Pada awal pekan lalu, 22 Agustus 2022, melansir dari harga-emas.org, harga emas antam sebesar Rp972.000 per gram.

Sedangkan hari ini Rabu (31/8/2022), harga emas antam menjadi Rp957.000 per gram.

Bisa dikatakan harga emas antam dari 22 Agustus sampai sekarang 31 Agustus anjlok sebesar Rp15.000.

Begitu pula pada harga buyback atau harga yang di dapat jika pemegang emas Antam ingin menjual emas miliknya.

Awal pekan, 22 Agustus harga buyback sebesar Rp837.000 per gram dan kini 31 Agustus menjadi Rp825.000 per gram.

Artinya penjualan kembali emas tersebut dari 22 Agustus sampai hari ini (31/8/2022) turun menjadi Rp12.000.

Mengutip dari laman harga-emas.org, secara rincinya pergerakan harga emas dari awal pekan tadi, Senin (29/8/2022), sebesar Rp962.000 per gramnya. Dengan buyback, Rp 827.000 per gram.

Kemudian, pada Selasa (30/8/2022), harga emas sempat naik ke angka Rp965.000 per gram dengan buyback nya Rp 833.000 per gram. Dan pada hari ini, Rabu (31/8/2022), harga emas antam tersebut kembali anjlok menjadi Rp957.000 per gramnya diikuti dengan turunnya buyback menjadi Rp826.000 per gram.