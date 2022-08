Jadwal Jam Tayang Liga 1 Live Indosiar Pekan 8, Ini Lawan Persebaya, Persib, Persija, PSIS, PSM dll

Persib Bandung

Persib Bandung menderita kekalahan memalukan atas tuan rumah PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1 2022/2023, Senin (29/8/2022) malam tadi. Berikut ini jadwal jam tayang Liga 1 2022 pekan 8 yang tayang di TV lokal Indosiar, dan Live Streaming TV Online Vidio.com ada Persebaya vs Bali United, Persis vs PSIS, Persija vs Bhayangkara, Persis vs PSIS hingga Persib vs RANS.