Jadwal Liga Inggris Siaran Langsung SCTV Malam ini Ada Liverpool, Arsenal & City Streaming, MU Lusa

Premier League

Liverpool mencatat kemenangan terbesar mereka di Liga Inggris dengan menempatkan sembilan gol dari Bournemouth pada pekan 4 Liga Inggris 2022/2023. Berikut ini jadwal Liga Inggris pekan 5 siaran langsung di TV SCTV yang dimulai malam hari ini, Kamis (1/9/2022) ada Liverpool vs Newcastle dan Leicester vs Man United. Sementara Man City vs Nottingham Forest, Arsenal vs Aston Villa dann West Ham vs Tottenham Hotspur tayang lewat Live Streaming TV Online Vidio.