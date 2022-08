KalselPedia : SMK Farmasi Pangeran Suryanata Barabai, Lulusannya Ahli Meracik Obat

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Pengeran Suyanata (PS) Barabai, adalah salah satu sekolah kejuruan berstatus swasta di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan kompleks perkantoran yang masuk Desa Benawa Tengah, Kecamatan Barabai sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Mitra Parahiyanan.

Berdiri sejak tahun 2011, SMF- PS sudah meluluskan lebih dari 300 orang alumni dari 10 angkatan.

Pada tahun 2022, tercatat total jumlah siswanya ada 65 orang.

Lulusannya pun langsung punya keahlian meracik obat resep dokter dan kefarmasian lainnya. Adapun fasilitas pendukung, terdiri Gedung Sekolah milik sendiri, yang merupakan hibah dari Pemkab HST dimana sebelumnya merupakan Gedung SDN Gambah yang sudah ditutup.

Selain Gedung sekolah yang refresentatif, juga dilengkapi dengan sejumlah laboratorium untuk praktek. Terdiri Laboratorium Resep, Laboratorium Kimia, Laboratorium Simplisia, Laboratorium komputer, Laboratorium Kapita Selekta, Apotek Simulasi dan Musala. Selain menerima materi pelajaran kefarmasian, siswa juga tetap diberikan materi sekolah umum.

Seperti PPKN, agama, matematika, Bahasa Indonesia dan pelajaran pokok lainnya di sekolah menengah atas. Meski demikian materi pelajaran kefarmasian tetap mendapat porsi yang lebih, ditambah jam praktek yang intens di lab yang ada. Sekolah swasta ini pun berstatus terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah.

Adapun Visi SMKPS Barabai ini, adalah menjadikan sekolah yang refresentatif guna menghasilkan llulusan tenaga farmasi yang professional, berkarakter dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan Misinya, menyelenggarakan peningkatan kompetensi guru, dan siswa, menerapkan etos kerja yang tinggi, etika profesi dan etika pergaulan dalam lingkungan sekolah.

Juga melengkapi sarana dan prasarana institusi serta mengembangkan Kerjasama lintas sektor, menanamkan nilai moral sebagai asa kepribdian serta mendayagunakan lulusan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara produktif dalam memberi pelayanan Kesehatan di bidang kefarmasian khususnya di Kalsel. Dengan begitu, para alumni mampu berperan aktif di masyarakat. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

CAPTION :

1. Pintu Gerbang SKK-Farmasi Pangeran Suryanata Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

2. Kegiatan praktekum meracik obat di Laboratorium Resep SMK Farmasi PS Barabai

FOTO : Banjarmasin Post/Hanani

