Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Kalsel Didorong Makin Profesional

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Pembinaan dan Penguatan bagi pemangku Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Kanwil Kemenkumham Kalsel, Kamis (1/9/2022).

Bertempat di Ruang Rapat Kakanwil, kegiatan ini dihadiri para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Mereka mendiskusikan mengenai proses penilaian angka kredit dan analisa beban kerja yang selama ini dihadapi saat melaksanakan tugas dan fungsi.

Selain Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Lilik Sujandi, dalam kegiatan ini juga dihadiri Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Serta, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Poin yang dibahas terkait teknis dan kendala yang dihadapi oleh para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam menginput usulan angka kredit pada aplikasi e-Perancang dan terkait kebutuhan formasi perancang.

Saat pertemuan, Kakanwil meminta para JFT Peraturan Perundang-undangan semakin profesional dari segi teknis keilmuan tanpa melupakan kewajiban dalam penilaian angka kredit.

“Para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan dapat segera mengajukan usulan penilaian angka kredit pada aplikasi e-Perancang dan berkaca dari pengalaman dari yang sudah melakukan penilaian lebih dahulu. Pimti dan Pejabat Struktural akan memberikan pembinaan dan pendampingan bagi para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Kalsel,” ucapnya.

Sangat penting pula mengamankan dan mendokumentasikan secara rapi data dukung dan bukti fisik dari pekerjaan para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui review and consulting process yang dilakukan secara berkala.

“Peran Kepala Sub Bidang Fasilitasi Produk Hukum Daerah untuk memastikan review and consulting process berjalan dengan lancar untuk memastikan usulan penilaian angka kredit para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan dapat berlangsung tepat, lengkap, efektif dan efisien. Lakukan review and consulting process juga bersama tim penilai dari pusat, undang ke Kantor Wilayah,” ungkap Kakanmwil.

Selanjutnya, Kakanwil bersama Kadivmin memberikan solusi untuk membantu kinerja perancang secara administratif untuk menempatkan seluruh peserta magang di Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah.

“Para peserta magang kita arahkan untuk belajar dan membantu pekerjaan-pekerjaan adminstratif yang dapat mempermudah pekerjaan para perancang, hal ini untuk membantu meringankan beban kerja yang juga menjadi salah satu persoalan,” tegas Lilik.

Kegiatan berjalan dengan lancar, diskusi dua arah mengalir antara peserta rapat yang membahas kendala dan pengalaman masing-masin dalam melaksanakan tugas dan pengajuan angka kredit penilaian. (AOL/*)