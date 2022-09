Siaran Langsung Indosiar Liga 1 Pekan 8, Ini Jadwal Main Persib, Persija, PSM, Persebaya, PSIS, dll

Persija Jakarta

Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll di empat laga awal Liga 1 2022/2023. Berikut ini jadwal lengkap siaran langsung Indosiar dan jam tayang Liga 1 2022 pekan 8, ada Persebaya vs Bali United, Persis vs PSIS, Persija vs Bhayangkara, Persik vs PSM hingga Persib vs RANS yang berlangsung mulai hari Jumat (2/9/2022) ini