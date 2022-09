Jadwal Liga Inggris Pekan ini Siaran Live SCTV, Everton vs Liverpool, Man United vs Arsenal, City?

Oli SCARFF / AFP

Striker Manchester United Portugal Cristiano Ronaldo (tengah) menembak untuk mencetak gol kedua mereka, yang ke-800 untuk klub dan negara dalam karirnya selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Manchester United dan Arsenal di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 2 Desember, 2021. Berikut ini adalah jadwal jam siaran bola Liga Inggris pekan enam yang tayang lewat siaran langsung SCTV & Live Streaming TV Online Vidio.com mulai hari Sabtu, (3/9/2022) malam ini dimana ada big match Man United vs Arsenal, Everton vs Liverpool dll.