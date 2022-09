Harga BBM Naik, SPBU di Jalan S Parman Banjarmasin Sempat Tutup Sekitar 30 Menit

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah secara resmi telah menaikkan menaikkan harga BBM untuk jenis solar, pertalite dan juga pertamax mulai Sabtu (3/9/2022) sekitar pukul 14.30 WIB.

Harga BBM untuk jenis solar telah naik menjadi Rp 6.800 per liter, kemudian pertalite naik menjadi Rp 10.000 per liter dan untuk pertamax naik jadi Rp 14.500 per liter.

Dan saat diumumkannya kenaikan harga BBM tersebut, sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), sempat menghentikan sementara pelayanannya alias tutup sementara.

Misalnya saja pada SPBU di Jalan S Parman, Banjarmasin, terpantau sempat tutup selama sekitar 30 menit. Hal ini disampaikan oleh pengawasnya, yakni H Iyus.

"Tadi sekitar 15.25 Wita, kami telah menerima pengumuman. Kemudian pada 15.30 Wita, kami tutup selama sekitar 30 menit, kemudian kami ubah harga. Setelah selesai, baru buka lagi," urainya.

Senmentara itu, pantauan Banjarmasinpost.co.id, antrean pengendara khususnya roda dua lumayan banyak.

Kalau di SPBU Jalan S Parman tersebut, harga untuk pertalite adalah Rp 10 ribu per liter dan pertamax Rp 14.850 per liter.

"Waktu ada isu BBM mau naik kemarin, antrean kendaraan roda dua mengular, bahkan sampai keluar area SPBU," ucapnya.

( Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)