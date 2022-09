Hasil Everton vs Liverpool di Liga Inggris, The Reds Diselamatkan VAR, Jordan Pickford Gacor

Hasil Everton vs Liverpool di Liga Inggris 2022, Darwin Nunez

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Everton vs Liverpool vs Chelsea pada ajang Liga Inggris 2022/2023 Sabtu (3/9/2022) cukup mengecewakan bagi The Reds.

Di laga Hasil Liga Inggris ini, Liverpool hanya bisa bermain imbang 0-0.

Meski sudah diperkuat Darwin Nunez namun Liverpool seperti kesulitan menjebol gawang Everton..

Apalagi sang penjaga gawang Everton, Jordan Pickford tampil gacor sebagai embok terakhir.

Beberapa kali pelang emas yang didapat The Reds berhasil di gagalkan Jordan Pickford.

Liverpool hampir saja pulang dengan kekalahan.

Andai gol dari pemain Everton tidak dianulir VAR.

Conor Coady yang memasukkan bola ke gawang Alisson bahkan sudah melakukan selebrasi di depan publik Goodison Park.

Namun, gol tersebut dianulir setelah Video Assistant Referee (VAR) menunjukkan Conor Coady lebih dulu berada dalam posisi offside sebelum membobol gawang Alisson.

Hasil imbang ini membuat Liverpool untuk sementara tertahan di peringkat kelima klasemen Liga Inggris dengan koleksi sembilan poin dari enam laga.