Pengendara Roda Dua di Banjarmasin Kaget Terjadi Kenaikan Harga BBM Saat Sore

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah resmi menaikkan harga BBM jenis solar, pertalite dan juga pertamax pada hari ini, Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Harga BBM untuk jenis solar naik menjadi Rp 6.800 per liter, pertalite naik menjadi Rp 10.000 per liter, dan pertamax naik jadi Rp 14.500 per liter.

Sejumlah pengendara di Kota Banjarmasin banyak yang mengaku kaget dengan adanya kenaikan harga BBM tersebut.

"Memang sejak kemarin sudah mendapat informasi akan ada kenaikan. Tapi ternyata tiba-tiba naiknya langsung pada hari ini," ujar Muhammad Abdusalam, pengendara yang mengisi BBM di SPBU Jalan S Parman di Banjarmasin.

Diapun menerangkan, biasanyamembayar Rp 28 ribu, maka tangki minyak sepeda motornya sudah penuh untuk jenis BBM pertalite. "Setelah naik ini, diisi Rp 35 ribu pun masih belum penuh ternyata," jelasnya.

Dia enggan banyak berkomentar terkait dengan harga baru yang ditetapkan oleh pemerintah. "Mudah-mudahan ada hikmahnya saja," katanya.

Sementara itu, salah seorang warga Teluk Tiram Banjarmasin, Rian, mengaku juga kaget harga BBM tiba-tiba dinaikkan.

"Biasanyakan berlakunya sejak tengah malam, sedangkan ini sejak sore diumumkan dan langsung dinaikkan," ucapnya.

Pantauan Banjarmasinpost.co.id, antrean pengendara khususnya roda dua di beberapa SPBU di Kota Banjarmasin cukup padat sejak adanya kenaikan harga BBM ini.

Misalnya saja antrean kendaraan roda dua terjadi di SPBU Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin (depan Masjid Sabilal Muhtadin) dan juga SPBU di Jalan S Parman.

( Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)