Harga BBM Naik, Sopir Angkot di Banjarmasin Singgung Kenaikan Tarif Penumpang

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - “Kami sudah dapat Kartu Indonesia Sabar dari pemerintah. Apapun yang naik, kami selalu diminta bersabar.”

Begitu celetukan para sopir angkot yang mangkal di Halte Sentra Antasari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), merespons kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Sejak Sabtu (3/9/2022), pemerintah menetapkan tarif Pertalite Rp 10.000 per liter, dari sebelumnya Rp 7.650. Solar Subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax yang sebelumnya Rp12.500 sekarang Rp 14.500 per liter.

Kebijakan itu membuat nasib sopir angkot di Banjarmasin semakin tercekik.

Sebelum tarif BBM subsidi naik, penghasilan para sopir angkot sudah merosot. Pendapatan dan pengeluaran mereka tak sebanding.

“Hampir setiap hari tidak bisa menutup modal untuk setoran,” kata Abdul Muin, sopir angkot jurusan Banjarmasin-Gambut, Minggu (4/9).

Dalam sehari, pria berusia 55 tahun itu mengaku paling banyak mendapat empat penumpang.

Kondisi tersebut memaksa Muin mencari pinjaman, demi memenuhi kebutuhan keluarga.

“Untuk bisa menutupi biaya operasional dan setoran, mestinya minimal harus mengangkut 10 penumpang,” ujarnya.

Jika terus-terusan seperti itu, lanjut dia, bisa muncul rencana menaikkan tarif dari yang sebelumnya Rp 6 ribu menjadi Rp 7 ribu per orang.

