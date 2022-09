Pererat Mahasiswa Baru, Hima Akuntasi FEB ULM Gelar Pertemuan di Balairung

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN- Sekitar 150 mahasiswa baru Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) berkumpul di acara Welcome to Accounting Society 2022.

Kegiatan yang digagas Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HMA) FEB ULM tersebut digelar di Balairungsari Taman Budaya Provinsi Kalsel, Minggu (4/9/2022).

Welcome to Accounting Society 2022 bertujuan untuk mengenalkan dunia perkuliahan lebih jauh kepada mahasiswa baru Akuntansi FEB ULM.

Acara itu sekaligus jadi ajang unjuk diri HMA FEB ULM.

“Agar maba ini bisa lebih termotivasi dalam kuliah dan akrab ke teman satu angkatan,” kata Ketua HMA FEB ULM, Muhammad Prayoga Ramadani.

Kegiatan Welcome to Accounting Society 2022 mengusung tema “Bringing Back the Spirit and Solidarity in the New Era of Accounting Society”.

Dalam acara tersebut, disisipi berbagai rangkaian. Seperti hiburan musik hingga diskusi yang disampaikan oleh dosen Akutansi ULM.

Melalui acara pengenalan itu, Prayoga berharap para mahasiswa baru bisa mendapat pengalaman dan pembelajaran anyar.

Sebab menurutnya, belajar bukan hanya didapatkan dari ruang kelas, melainkan juga di luar mata perkuliahan.

“Hidup itu hanya sekali, jangan menua tanpa karya dan prestasi,” pesan mahasiswa Akuntasi 2019 ini.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)