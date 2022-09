Jadwal Liga Inggris Pekan 7 Live SCTV Liverpool vs Wolves, Man City vs Spurs, Palace vs Man United

Jadwal Liga Inggris 2022/2023 Pekan 7. Laga Manchester United vs Arsenal

Manchester United vs Arsenal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga Inggris 2022 pekan ke 7 yang tayang via Live Streaming TV Online Vidio, Sabtu (10/9/2022) hingga Selasa, (13/9/2022) ada bigmatch Manchester City vs Tottenham.

Selain Siaran Langsung SCTV, secara keseluruhan Siaran Langsung Liga Inggris bisa ditonton via Live Streaming Vidio.com.

Belum ada informasi laga yang tayang via SCTV akhir pekan nanti namun sejumlah laga bisa disaksikan melalui TV Online via Live Streaming Vidio.com.

Beberapa laga lain yang patut dinantikan di pekan ke 4 ini adalah Liverpool vs Wolves, Fulham vs Chelsea, Crystal Palace vs Manchester United.

Laga pamungkas pekan ke 6 mempertemukan Manchester United vs Arsenal.

Di laga terakhir pekan ke 6 ini Man United berhasil menghentikan rekor 5 kemenangan Arsenal dengan skor 3-1.

Meski kalah Arsenal tetap berada di peringkat teratas Klasemen Liga Inggris 2022.

Arsenal mengumpulkan poin 15 hasil 6 kali main lima kali menag dan sekali kalah.

Disusul Manchester City yang mengumpulkan poin 14 hasil dari 4 kali menang dua kali imbang dan belum terkalahkan.

Dalam laga pamungkas Minggu malam tadi Marcus Rashford mencetak dua gol dan menciptakan satu lagi saat Manchester United mengakhiri awal kemenangan Arsenal musim ini dengan kemenangan 3-1 di Old Trafford.