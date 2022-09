Live Indosiar Jadwal Liga 1 Pekan 9, Luis Milla Diuji Arema FC vs Persib Bandung, Ini Lawan Persija

Pelatih Luis Milla yang melakukan debut bersama Persib Bandung. Pada Jadwal Liga 1 2022 Pekan 9, akan diuji pada laga Arema FC vs Persib Bandung. Juga ada laga Barito Putera vs Persija Jakarta.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertandingan besar Arema FC vs Persib Bandung akan mewarnai Jadwal Liga 1 2022 Pekan 9. Ini jadi ujian bagi Luis Milla. Akan Siaran Langsung Indosiar?

Liga 1 2022 telah memasuki pekan 9. Sejulah laga akan disiarkan langsung dan Live Streaming Indosiar.

Ada sejumlah laga menarik, terutama Arema FC vs Persib Bandung, Barito Putera vs Persija Jakarta dan PSM Makassar vs Persebaya Surabaya.

Pada Pekan kesembilan Liga 1 2022/202 itu, akan dibuka dengan mempertemukan laga Madura United Vs Bhayangkara FC.

Laga tersebut nantinya akan dihelat di kandang Madura United, Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Madura, Kamis (8/9/2022) pukul 16.00 WIB.

Madura United memiliki modal baik guna mengalahkan Bhayangkara FC.

Mengingat, Madura United tengah dalam tren positif seusai mengalahkan Persita dengan skor 1-0 pada pekan sebelumnya.

Selain itu, Madura United kini adalah pemuncak klasemen sementara Liga 1 2022/2023 yang diprediksi akan disegani para pesaing lainnya.

Sedangkan Bhayangkara FC tengah inkonsisten dan acap kali sulit meraih kemenangan.

Pekan kesembilan Liga 1 menyuguhkan dua parti big match, yakni PSM Makassar vs Persebaya Surabaya dan Arema FC vs Persib Bandung.