Jadwal Siaran Bola Liga Champion di SCTV Malam Ini, Ada Inter vs Bayern, Liverpool, Barcelona Main

Berikut ini jadwal siaran langsung bola Liga Champions 2022/2023 pekan 1 Siaran Langsung SCTV ada Ajax vs Rangers dan Inter vs Bayern Munchen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal siaran langsung bola Liga Champions 2022/2023 pekan 1 yang akan tayang di stasiun TV SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com.

Malam hingga dini hari nanti ada delapan pertandingan sepakbola Liga Champion yang tayang gratis di stasiun TV lokal SCTV. Siaran Langsung SCTV ada Ajax vs Rangers dan Inter vs Bayern Munchen.

Sementara laga lain diantaranya Napoli vs Liverpool, Barcelona vs Viktoria Plzen bisa ditonton lewat Live Streaming Vidio.com.

Pertandingan Inter Milan vs Bayern Munchen dan Napoli vs Liverpool merupakan dua dari delapan laga yang tersaji di Liga Champions musim ini.

Baca juga: Jadwal Live TV Napoli vs Liverpool Malam Ini: Misi Khusus Jurgen Klopp dan Mo Salah di Liga Champion

Baca juga: Penyesalan Pioli Saat Laga Pembuka AC Milan di Liga Champion, Chelsea Tumbang dari Juara Kroasia

Baca juga: Rekap Hasil dan Jadwal Siaran Live SCTV Liga Champion Malam Ini, Liverpool dan Barcelona Main

Liga Champions UEFA kembali dengan pertandingan besar minggu ini saat Bayern Munich berhadapan dengan Inter Milan pada hari Rabu. Kedua tim memiliki skuad yang sangat baik yang mereka miliki dan ingin memenangkan pertandingan ini.

Bayern Munich saat ini berada di tempat ketiga dalam klasemen Bundesliga dan sebagian besar gagal memenuhi harapan musim ini. The Bavarians ditahan imbang 1-1 oleh Union Berlin di pertandingan sebelumnya dan harus bangkit kembali di pertandingan ini.

Inter Milan berada di urutan kedelapan dalam tabel Serie A saat ini dan belum dalam performa terbaik mereka musim ini. Nerazzurri menderita kekalahan 3-2 di tangan AC Milan selama akhir pekan dan memiliki satu poin untuk dibuktikan dalam pertandingan ini .

Bayern Munich dan Inter Milan berada pada pijakan yang sama dalam hal rekor head-to-head resmi dan masing-masing telah memenangkan tiga pertandingan dari total tujuh pertandingan yang telah dimainkan antara kedua belah pihak.

Pertemuan sebelumnya antara kedua tim terjadi pada 2017 dan berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Inter Milan. Bayern Munich buruk pada hari itu dan akan perlu untuk meningkatkan dalam pertandingan ini.

Romelu Lukaku, Dalbert, dan Gabriel Brazao cedera saat ini dan harus absen dari pertandingan ini. Henrikh Mkhitaryan telah membuat kemajuan dengan pemulihannya dan akan tersedia untuk seleksi.

Leon Goretzka telah menyelesaikan pemulihannya dan akan tampil sebagai pemain pengganti minggu ini. Namun, Bouna Sarr tetap cedera, dan tidak akan dimasukkan ke dalam skuat.

Jadwal Liga Champions Pekan Pertama

Rabu (7/9/2022) malam

23.45 WIB: Ajax vs Rangers (SCTV)

23.45 WIB: Frankfurt vs Sporting (Vidio)

Berikut ini jadwal siaran langsung bola Liga Champions 2022/2023 pekan 1 yang akan tayang di stasiun TV SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com. (Champions League)

Kamis (8/9/2022) dinihari02.00 WIB: Napoli vs Liverpool (Vidio)

02.00 WIB: Atletico Madrid vs Porto (Vidio)

02.00 WIB: Club Bruge vs Leverkusen (Vidio)

02.00 WIB: Barcelona vs Viktoria Plzen (Vidio)

02.00 WIB: Inter vs Bayern Munchen (SCTV)

02.00 WIB: Tottenham vs Marseille (Vidio).

(banjarmasinpost)