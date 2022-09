Penurunan Permintaan BBM di SPBU Jalan S Parrman Kota Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah Indonesia telah menaikkan harga BBM bersubsidi pada saat Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Harga bensin varian Pertalite menjadi Rp 10 ribu per liter dari sebelumnya Rp 7.650. Solar subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Pantauan Banjarmasinpost.co.id , Selasa (6/9/2022) , terlihat tidak ramainya SPBU yang berada di Jalan S Parman, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Hal tersebut dibenarkan Yandi, pengawas SPBU tersebut. Menurut, setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), permintaan mulai menurun.

"Stok minyak terhitung aman, malah pihak kami merasa ada penurunan permintaan," jelasnya.

Biasa sehari pengisian 2 tangki minyak, sekarang hanya 1 tangki minyak per hari. Sedangkan 1 tangki berkisar 8 ribu liter.

Tetapi menurut Yandi, walaupun permintaan varian Pertalite menurun, terjadi peningkatan di Pertamax.

"Biasa Pertamax 2,5 ribu liter per hari, sekarang mencapai 3 ribu liter per hari," sebutnya.

Dia menilai, selain disebabkan harga BBM yang mengalami kenaikan, juga dikarenakan pengendara mobil masih belum banyak yang mendaftarkan dirinya melalui Aplikasi MyPertamina.

"Apabila pemilik mobil tidak mendaftar Aplikasi MyPertamina, ya tidak bisa mengisi varian bensin pertalite dan diarahkan pengisian ke Pertamax," imbuhnya.

Ditempat Yandi pun, bagi warga yang ingin pendaftaran MyPertamina, juga bisa dilakukan bantuan, "Saat ini pendaftaran Aplikasi MyPertamina meningkat sekitar 40 orang per hari," rinci dia.

( Banjarmasinpost.co.id/Mia Maulidya)