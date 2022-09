Perbuatan Ashanty dan Arsy pada Putri Krisdayanti Kala Ultah, Amora Lemos Pamerkan Isi kiriman

BANJARMASINPOST.CO.ID -Merayakan ulang tahun ke-11, Amora Lemos putri pasangan artis Krisdayanti dan Raul Lemos dapat perlakuan spesial dari Ashanty dan Arsy Hermansyah.

Istri dan anak Anang Hermansyah tersebut bahkan sudah memiliki panggilan khusus untuk Amora yang merupakan adik dari Aurel dan Azriel Hermansyah.

Ya, membaiknya kondisi hubungan Aurel Hermansyah dan Krisdayanti usai menikah dengan Atta Halilintar memang memberikan dampak yang begitu besar pada keluarga selebritis tersebut.

Bukan hanya semakin mendekatkan Aurel dan Krisdayanti, membaiknya hubungan Keduanya juga turut menyatukan The Hermansyah dan The Lemos yang belakangan semakin akrab.

Menariknya kedekatan Amora dan Arsy yang kerap tertangkap kamera juga tak kalah menyita perhatian.

Walau baru beberapa kali bertemu, Arsy dan Amora sudah begitu kompak layaknya kakak beradik.

Setiap dipertemukan dalam acara keluarga, keduanya nyaris tak bisa dipisahkan begitu pula dengan Arsya Hermansyah dan Kellen Lemos putra bungsu Krisdayanti maupun Ashanty.

Bahkan saat Amora merayakan ulang tahunnya yang ke-11, dilansir melalui akun instagram @ashanty.ash Selasa (6/9/2022) tante Ameena itu mendapat kiriman dan ucapan spesial dari Ashanty dan Arsy.

Tampak dalam sebuah foto, Amora memamerkan kue ulang tahun bertabur keju yang dikirimkan oleh Ashanty dan Arsy.

“Thank you so much @ashanty.ash @queenarsy @arsy.hermansyah,” tulis Amora.