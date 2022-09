Univesitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Menggelar BUAF, Panitia Menerima 79 Makalah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Univesitas Islam Negeri Antasari di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar kegiatan Borneo Undergraduate Academic Forum (BUAF) ke-6. Selasa (6/9/2022).

Kegiatannya di Auditorium Mastur Zahri Kampus UIN Banjarmasin, dihadiri akademisi dan pimpinan kampus se-Kalimantan.

Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Prof Dr H Mujiburrahman MA, mengatakan, BUAF ini dilaksanakan agar mendorong dan membina bakat mahasiswa yang berkeinginan menjadi seorang ilmuan.

"Sehingga dari hal ini sebagai pendorong dalam membaca, meneliti, menulis, dan mempresentasikan karya ilmiah buatan mereka sendiri, kegiatan ini sebagai saran dan forum bagi mahasiswa S1 dalam mengembangkan bakatnya," ucapnya.

Kegiatan ini, lanjut dia, digelar setiap tahunny dan pada tahun ini UIN Antasari Banjarmasin menjadi tuan rumah.

Adapun kata dia, tema dalam pembuatan karya ilmiah ini mengenai Religion and Resilience: The Covid-19 Crisis and Future.

"Atau Agama dan Daya Tahan Masyarakat dalam Menghadapi Krisis Covid 19 dan Menata masadepan, " imbuhnya.

Kata Mujiburrahman, koferensi tersebut memaparkan makalah mahasiswa secara parale dan menjadi tempat silaturahmi dan penambah relasi bagi mahasiswa se-Indonesia dan pembicara dari Malaysia dan Singapura.

"Mengenai kajian ilmiah buatan mereka sendiri, mahasiswa bisa berdialog langsung dengan pembicara negara-negara lain. Misalnya mau S2 di Malaysia, kalau sudah mengenal, jadi bisa minta rekomendasi dari pembicara luar," tuturnya.

Harapan Mujiburrahman adalah agar minat para mahasiswa dalam dunia akademik lebih tinggi.

