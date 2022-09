Yuk Saksikan Film Terbaru Thor: Love and Thunder di Rumah Melalui IndiHome-Disney+

film Thor: Love and Thunder bisa ditonton di IndiHome melalui platform Disney+ Hotstar mulai Kamis, 8 September 2022

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Bagi kalian yang ketinggalan atau mau menonton kembali film Thor: Love and Thunder tidak perlu bersedih hati.

Kalian juga tidak perlu mengakses situs film ilegal yang melawan hukum dan berisiko terkena aksi hacker karena keamanan situsnya tidak aman.

Salah satu film Marvel Cinematic Universe fase IV ini bisa kalian tonton kapan pun dan di mana pun melalui IndiHome lho.

Usai tayang di bioskop baru-baru ini, Thor: Love and Thunder bisa dinikmati melalui platform Disney+ Hotstar mulai Kamis, 8 September 2022.

Seperti yang diketahui, Disney+ Hotstar merupakan satu dari 14 platform over the top (OTT) mitra strategis dalam menjalankan Home of Entertainment-nya IndiHome.

Film ini menceritakan Chris Hemsworth ( Thor) yang memasuki masa pensiunnya dari hiruk pikuk perpolitikan Bangsa Asgard.

Thor menyerahkan kepemimpinan Asgard, yang juga telah mendapat kediaman baru bernama New Asgard, kepada Valkyrie (Thessa Thompson).

Di masa pensiunnya, Thor lebih memilih menyendiri sambil memulihkan diri dari serangkaian peristiwa tragis yang berurutan terjadi sebelumnya.

Namun, di tengah masa rehatnya tersebut, muncul ancaman baru. Ada seorang villain bernama Gorr the God Butcher yang diperankan oleh Christian “Batman” Bale yang sedang menjalankan misinya menumpas para kaum dewa seperti Thor di seluruh semesta.

Thor pun terpanggil untuk menghentikan Gorr. Kita kembali dijajakan petualangan jelajah antariksa Dunia Marvel.