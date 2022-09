Prediksi dan Link Streaming TV Online Man United vs Real Sociedad di Liga Europa, Siaran Live SCTV

Pelatih Manchester United (MU), Erik Ten Hag memberikan instruksi saat laga Liga Inggris melawan Southampton yang berakhir dengan skor 1-0 di St Mary's, Sabtu (27/8/2022). Simak Prediksi dan Link Live Streaming SCTV laga Man United vs Real Sociedad di Liga Europa 2022 malam ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak Prediksi Skor laga Manchester United vs Real Sociedad di Liga Europa malam ini. Laga ini akan tayang Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com.

Berdasarkan Jadwal Liga Europa, duel sengit antara Man United vs Real Sociedad akan berlangsung, Jumat (9/9/2022) dini hari WIB.

Dijadwalkan, laga seru Manchester United vs Real Sociedad di Grup E Liga Eropa akan digelar di Stadion Old Trafford, Jumat (9/9/2022) pukul 02.00 WIB.

Laga ini bukan hanya bisa disaksikan di SCTV, pertandingan Man United vs Real Sociedad ini bisa ditonton via Live Streaming SCTV via Vidio.com.

Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag menegaskan tim asuhannya haram berpuas diri lantaran tengah berada pada performa terbaiknya.

Seperti diketahui Manchester United tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah menang beruntun dalam beberapa laga terakhir.

Setelah sempat terpuruk pada awal musim ini setelah dikalahkan Brighton dan Brentford di dua laga pembuka Liga Inggris.

Manchester United berbalik arah dengan memenangkan empat laga beruntun setelahnya.

Bahkan, dua dari empat kemenangan yang diraih Manchester United diraih saat berjumpa dengan tim sekelas Liverpool dan Arsenal.

Berkat empat kemenangan beruntun tersebut, kini Manchester United berhak kembali masuk posisi lima besar di Liga Inggris.