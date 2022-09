Terbukti Edarkan Carnophen, Dua Pria di HSS Kalsel Diciduk Polisi

BANJARMASINPOST.ID, KANDANGAN - Jajaran Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) berhasil membekuk pengedar Carnophen di Hulu Sungai Selatan (HSS).

Pengungkapan kasus peredaran obat terlarang ini dilakukan pada Rabu (7/9/2022).

Pelakunya yakni ZN (30) warga Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Pria tidak tamat SD ini berprofesi sebagai wiraswasta. Ia ditangkap setelah terbukti menyimpan dan mengedarkan obat tanpa izin edar.

Kasi Humas Polres Hulu Sungai Selatan, Ipda Purwadi mengatakan, jika tersangka dijerat dengan Pasal 114 Sub Pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 197 Sub Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 ke-10 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Barang bukti yang diamankan yakni 20 butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen, satu gawai dengan IMEI 355418072148849, serta plastik klip.

Penangkapan dilakukan di Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Saat itu Anggota Satuan Resnarkoba Polres HSS melakukan penyelidikan tentang pengedaran Carnophen.

Kemudian anggota Satuan Resnarkoba melakukan under cover buy dan di back up oleh anggota Paminal Sie Propam Polres HSS.

Anggota berhasil mengamankan ZN dengan barang bukti berupa 20 butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen pada saat transaksi under cover buy dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres HSS.