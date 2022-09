Ini Dia Daftar Pemenang Gebyar Hadiah Sobek Label Yamalube dari Yamaha

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Sobek Label Yamalube’ yang berlangsung selama periode 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 Juni 2022 kini telah memasuki tahap pengumuman pemenang.

Hal ini menyusul setelah dilakukannya proses pengundian hadiah utama secara langsung yang berlokasi di Yamaha Flagship Shop, Cempaka Putih, Jakarta pada Senin (5/9) sore.

Proses pengundian hadiah sendiri diikuti oleh sebanyak 87 ribu lebih pelanggan yang telah mengikuti program sobek label secara nasional, dan berhasil mendapatkan kupon undian pasca melakukan scan barcode di balik label oli Yamalube yang mereka beli.

Dari puluhan ribu tersebut, 10 konsumen terpilih diumumkan sebagai pemenang yang berhak mendapatkan hadiah berupa sepeda motor Yamaha dari berbagai tipe dan model.

“Yamaha mengucapkan selamat bagi para pemenang serta apresiasi yang tinggi kepada seluruh pelanggan setia yang telah mengikuti jalannya program Gebyar Hadiah Sobek Label Yamalube. Kegiatan ini merupakan wujud penghargaan kami kepada konsumen yang secara sadar memahami pentingnya melakukan perawatan sepeda motor dengan rutin melakukan penggantian oli, terutama dengan menggunakan oli asli Yamalube guna menjaga performa motor tetap optimal dalam mendukung kebutuhan mobilitas harian mereka,” terang Agung Budi Raharja, General Manager Part Operation Division (POD) PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Ungkapan terima kasih pun turut diutarakan oleh Riska Merdeka Putri, salah seorang pemenang undian asal kota Bandung, Jawa Barat.

Dirinya mengaku sangat mengapresiasi digelarnya program ‘Gebyar Hadiah Sobek Label Yamalube’ ini.

Pasalnya, selain dinilai dapat semakin mendorong konsumen untuk rutin melakukan perawatan sepeda motor sesuai rekomendasi buku petunjuk servis, aktivitas ini juga dapat meningkatkan minat pemiliki motor terhadap penggunaan oli Yamalube yang memang telah teruji dalam merawat dan menjaga performa mesin.

“Saya sangat mengapresiasi Yamaha atas diselenggarakannya program Sobek Label oli Yamalube ini. Karena dengan adannya program tersebut, konsumen pasti akan semakin terdorong untuk melakukan penggantian oli menggunakan Yamalube yang memang menjadi rekomendasi standard pabrikan. Dan alhamdulilah saya bisa menjadi pemenang dan mendapatkan sepeda motor Yamaha Gear 125 yang sangat cocok digunakan untuk kebutuhan mobilitas harian, terutama bagi perempuan seperti saya yang masih aktif bekerja,” ungkapnya.

Berikut adalah daftar ke-10 pemenang hasil undian program Gebyar Hadiah Sobek Label Yamalube.

No. Nama Lokasi Hadiah

1 NORA SIREGAR KEPULAUAN RIAU GEAR 125

2 DIMAS ARDIANSYAH JAWA TIMUR MX KING 150

3 MULIANI MULIYANII SULAWESI SELATAN VIXION 155

4 ELA PUSPITA SARI JAWA TENGAH ALL NEW AEROX 155

5 RUDI HARTONO NUSA TENGGARA TIMUR GEAR 125

6 DONY KALIMANTAN UTARA GEAR 125

7 CHAERULLOH UMAR JAWA BARAT VIXION 155

8 BUDI HARTO SUMATERA SELATAN GEAR 125

9 GAYA RUSLI SULAWESI TENGAH ALL NEW AEROX 155

10 RISKA MERDEKA PUTRI JAWA BARAT GEAR 125

Selain menyediakan hadiah utama sepeda motor Yamaha, ratusan hadiah langsung dalam bentuk Laptop, Apparel resmi Yamaha, dan uang digital senilai ratusan juta rupiah juga akan dibagikan kepada para pemenang terpilih lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut terkait program Gebyar Hadiah Sobek Label Yamalube, silahkan kunjungi website resmi berikut ini www.yamalubepromo.com. (aol)