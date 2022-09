Pelaku Dugaan Pencabulan Anak di Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Ditangkap Polisi

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Anggota Satreskrim Polres Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan (Kalsel), membekuk pelaku dugaan pencabulan anak di bawah umur.

Dugaan kasus perundungan itu terjadi di Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Batola, Provinsi Kalsel, beberapa waktu lalu.

Pelaku adalah W (21), warga Jalan Martapura Lama, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Kalsel.

Dia diamankan di rumahnya, Jumat (9/9/2022) sekitar pukul 19.20 Wita, oleh anggota Satreskrim Polres Batola yang dibantu Resmob Polda Kalsel, Tim Siber Dirkrimsus Resmob Banjar dan anggota Polsek Jejangkit.

"Tersangka merupakan pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur pada 5 September lalu," ungkap Kapolres Batola, AKBP Diaz Sasongko, melalui Kasi Humas AKP Abdul Malik, Sabtu (10/9).

Malik pun menambahkan, tersangka didakwa dengan Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016, tentang penerapan perpu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bersamaan dengan diamankannya pelaku, polisi juga menyita masing-masing satu unit sepeda motor, HP, celana panjang, baju, jaket, serta helm sebagai barang bukti.

Sebelumnya telah diberitakan, yakni seorang anak perempuan berusia 14 tahun ditelantarkan di pinggir jalan dengan kondisi pakaian lusuh, kotor dan ada bercak darah di pakaiannya.

Anak malang tersebut sulit diajak bicara dan kemudian diamankan ke Polsek Jejangkit untuk penanganan kepolisian, hingga kedua orangtuanya menjemput.

Diketahui, korban merupakan warga salah satu desa di Kecamatan Cerbon, Kabupaten Batola, mengaku dijemput seseorang yang mengendarai sepeda motor untuk mengikuti kerja kelompok di sekolah.

Dalam perjalanan, korban bukannya dibonceng ke sekolah, namun ke kawasan sepi di Kecamatan Jejangkit Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Lalu diduga, terjadilah pencabula.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Tabri)