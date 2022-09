Siaran Langsung Indosiar, Jadwal Timnas U-19 Indonesia vs Timor Leste di Kualifikasi Piala Asia U20

Live Streaming Timnas Indonesia vs Timor Leste di laga pembuka Kualifikasi Piala Asia U-20 2023, Rabu 14 September 2022 yang tayang via Live Streaming Indosiar.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Timnas Indonesia vs Timor Leste di laga pembuka Kualifikasi Piala Asia U-20 2023, Rabu (14/9/2022) yang tayang via Live Streaming Indosiar.

Selain Siaran Langsung Indosiar, laga Timnas U-19 Indonesia vs Timor Leste juga bisa disaksikan via Live Streaming TV Online Vidio pukul 20.00 WIB.

Jadwal tayang via Siaran Langsung Indosiar akan di mulai pada 14 sampai 18 September 2022.

Duel Timnas U-19 Indonesia vs Timor Leste terlebih dahulu tampil kemudian di susul Timnas Indonesia vs Hongkong dan Timnas Indonesia vs Vietnam U-19.

Timnas U20 Indonesia langsung menjalani latihan di lapangan Thor, Surabaya, Rabu (7/9) malam.

Rombongan Garuda Nusantara dan kawan-kawan mendarat di kota Pahlawan pada siang tadi dipimpin pelatih Shin Tae-yong.

Marselino Ferdinan dan kawan-kawan akan mengikuti Kualifikasi Piala AFC U-20 2023 pada 14-18 September mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

"Kami membawa 30 pemain ke Surabaya untuk persiapan Kualifikasi Piala AFC U-20. Selanjutnya hanya 23 pemain saja yang akan tampil pada ajang tersebut," kata Shin Tae-yong di rilis PSSI.

"Kondisi pemain sangat baik dan tidak ada yang cedera. Pada latihan perdana ini kami fokus ke taktik dan organisasi permainan. Lapangan latihan (rumput) juga bagus sehingga mendukung saat pergerakan pemain dan alur bola," tambahnya.

Untuk skuad yang dibawa ke Surabaya, tim Persija menyumbang pemain terbanyak yakni 9 pemain.