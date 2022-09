Barito Putera vs Persija, Skor Kacamata Hingga Turun Minum

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Pertandingan antar Barito Putera melawan Persija Jakarta masih belum menghasilkan gol dari kedua tim hingga turun minum.

Laga pada pekan kesembilan Liga 1 BRI 2022/2023 antara kedua tim ini berlangsung di Stadion Demang Lehman, Kota Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Minggu (11/9/2022) pukul 21.00 Wita.

Terpantau pada menit-menit awal, Krmencik mendapatkan peluang berhadapan satu lawan satu dengan Harlan, penjaga gawang Barito Putera. Namun, bola berhasil diblok oleh Adhitya Harlan.

Pada menit ke-25, Barito Putera mendapatkan serangan mematikan secara bertubi-tubi dari Macan Kemayoran.

Meskipun begitu, lini pertahanan Laskar Antasari tetap tangguh menjaga kebobolan dari serangan-serangan tersebut.

Terpantau juga, Renan Alves berkali-kali berhasil menggagalkan tembakan dari beberapa pemain Persija.

Sampai turun minum, dominasi serangan dari Persija cukup mematikan. Ditutup dengan tembakan dari Hansamu Yama yang masih tipis ke kanan dari tiang gawang.

Sedangkan pertahanan dari lini belakang Laskar Antasari cukup kokoh. Kombinasi kokoh dari center back dan pertahanan Adhitya Harlan memang tak bisa dianggap enteng.

Tim Barito Putera, dari 5 pelanggaran, mendapatkan dua kartu kuning, yakni Frank Sokoy dan Luthfi Kamal.

Sedangkan total pelanggaran yang dilakukan Persija ada 11.

Hasil statistik babak pertama PS Barito Putera vs Persija, yakni Barito Putera hanya berhasil melakukan 3 kali shot. 1 shot on goals dan 2 shot off goals.

Sedangkan total dari Persija, yakni 8 shot, dengan 6 shot on goals dan 2 shot off goals.

Ball possessions pun tampak masih didominasi oleh Persija dengan total 54 persen dan Barito Putera di kisaran 46 persen.

(Banjarmasinpost.co.id/Rifki Soelaiman)