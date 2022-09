Bawa Gadis 14 Tahun Lalu Lakukan Persetubuhan di Hotel Tanbu, Pemuda Ini Dilaporkan ke Polisi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Lakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur, seorang pemuda asal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur ditangkap jajaran personel kepolisian Polres Tanahbumbu.

Pemuda 23 tahun berisnial MA itu ditangkap pada Sabtu (10/9/2022) sekitar pukul 19.00 wita di Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpangempat Kabupaten Tanahbumbu.

Pelaku dikenakan Tindak Pidana Persetubuhan anak di bawah umur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Peraturan Perundang Undangan No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang telah di tetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016.

Kapolres Tanahbumbu AKBP Tri Hambodo SIK melalui Kasi Humasnya AKP H I Made Rasa didampingi Kasat Reskrim AKP Wahyudi, Minggu (11/9/2022) membenarkan kasus persetubuhan anak dibawah umur tersebut.

"Pengakuan pelaku, dia nekat melakukan persetubuhan dengan gadis berusia 14 tahun karena statusnya sedang berpacaran, " katanya.

Persetubuhan itu terjadi setelah, pelaku membawa korban ke hotel dan melancarkan rayuan hingga korban luluh dan menyerahkan kehormatan kepada pria Bangkalan tersebut.

Dijelaskan AKP Made, kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 wita di wilayah Kecamatan Simpangempat Kabupaten Tanahbumbu.

Sebelum persetubuhan terjadi, pelaku terlebih dahulu membawa korban jalan - jalan.

Kemudian sekitar pukul 21.00 wita, pihak keluarga mencari korban namun tidak ketemu.

" Setelah itu, pada Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar 21.00 wita, korban di antar pulang oleh pelaku. Saat itu, keluarganya nanya ke korban tidak pulang dibawa kemana saja. Saat itu, korban mengaku dibawa ke hotel dan disetubuhi sebanyak 3 kali," katanya.

Mendengar hal tersebut, pihak keluarga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanahbumbu dan langsung diselidiki hingga akhirnya prlaku ditangkap tim resmob dan Unit Kamneg Polres Tanahbumbu. (Banjarmasinpost.co.id/man hidayat)