Semakin Di Depan Fighter “Wahyu Nugroho” Siap All Out di Seri Final R3 bLU cRU European Cup Perancis

Semakin Di Depan Fighter “Wahyu Nugroho” Siap Tampil All Out Pada Seri Final R3 bLU cRU European Cup Perancis.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Babak pamungkas atau final gelaran balap bergengsi R3 bLU cRU European Cup 2022 siap dilangsungkan di sirkuit Magny-Cours Perancis tanggal 9-10 September 2022.

Pembalap tim bLU cRU Yamaha Racing Indonesia, Wahyu Nugroho, optimis dapat kembali meraih hasil maksimal.

Hasil positif dalam putaran sebelumnya menjadi motivasi kuat pembalap Semakin Di Depan fighter asal Boyolali, Jawa Tengah ini untuk dapat konsisten merebut prestasi yang signifikan.

Terlebih setelah meraih podium ke-3 dalam race awal (1) putaran sebelumnya di Autodrom Most-Ceko (30 Juli 2022) dan finish ke-4 pada balapan kedua.

Langkah adaptasi terhadap lintasan ataupun menemukan set up terbaik pada pacuan motor Yamaha YZF-R3 yang notabene memiliki silinder 321 cc menjadi fokus utama Wahyu Nugroho.

Semakin Di Depan Fighter “Wahyu Nugroho” Siap Tampil All Out Pada Seri Final R3 bLU cRU European Cup Perancis. (Yamaha Indonesia)

Pembalap binaan Yamaha Racing Indonesia ini belum pernah menjalani balapan di sirkuit Magny-Cours yang memiliki panjang 4,411 km dan trek lurus yang hanya 250 meter. Karakternya memang lebih banyak tikungan yang berjumlah 17 tikungan.

Menurut Wahyu Nugroho, untuk seri ke-6 ini, ia senang karena akhirnya bisa kembali balapan setelah libur lebih dari 1 bulan.

Untuk mempersiapkan diri di seri final ini, ia sudah melakukan beberapa kali latihan motor, fisik maupun mental.

Karakter sirkuit Magny-Cours sepertinya menyenangkan sebagaimana ia lihat dari layoutnya, terlebih ini pertama kalinya bagi dia di trek Magny-Cours, namun ia akan mencoba untuk terus menikmatinya.

"Bismillah untuk seri final ini, saya akan tetap berusaha memberikan hasil yang terbaik hingga dapat kembali merebut podium, Untuk Merah Putih semakin Di Depan, Let's Shift Up Go Beyond, Yamaha Full Gasspoll,” ungkap Wahyu Nugroho.