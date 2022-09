Fakta Ciro Alves Melempem di Persib Bandung, Baru Ciptakan 1 Gol Karena David da Silva Egois?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dikenal sebagai salah satu striker tajam di Liga 1 musim lalu, Ciro Alves justru melempem musim ini bersama Persib Bandung. Ini 2 faktor utamanya.

Ciro Alves merupakan mesin gol saat berseragam Persikabo 1973 musim lalu. Striker asal Brasil ini masuk jajaran top skor kedua dibawah Ilija Spasojevic dari Bali United.

Ciro Alves hanya terpaut 3 gol dari Spaso atau raihan yang sama dengan Carlos Fortes dari Arema FC yakni 20 gol.

Di Liga 1 2022/2023, Spaso mulai kembali nagkring di daftar top skor. Sementara Ciro Alves belum juga menunjukkan ketajamannya bersama tim abrunya.

Baca juga: Sikap Bobotoh Imbas Perlakuan Aremania Kala Laga Arema FC vs Persib Bandung di Liga 1, Janji Viking

Baca juga: Daftar Pemain Persib Bandung yang Bisa Dicuri Robert Alberts Jika Resmi ke PSIS, Ada Marc Klok?

Baca juga: Fakta Persib Bandung yang Bisa Menang Comeback Atas Arema FC Diungkap Luis Milla

Ciro Alves baru bikin satu gol dan satu asists dalam 7 laga yang dia mainkan.

Ciro Alves resmi gabung Persib Bandung.

Bergabungnya pemain yang memperkuat Persikabo 1973 musim lalu itu diumumkan oleh pihak Persib di laman Instagram resminya, pada Rabu, 13 April 2022.

"It's official now. Wilujeng Sumping Ciro Alves", demikian unggahan @persib di Instagram, dikutip Kamis (14/4/2022).

Dalam unggahannya, Persib pun membagikan video singkat yang memperlihatkan sejumlah aksi Ciro Alves di ajang BRI Liga 1.

"Biru = Hijau yang baru. Teja [Paku Alam] dan Ciro [Alves] satu tim," demikian keterangan video tersebut.