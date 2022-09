Jadwal Bola Senin dan Selasa 12-13 September 2022, Ada Liga 1, Liga Italia dan Liga Champion

BANJARMASINPOST.CO.ID -Selain sepak bola eropaN ada di Liga 1 2022 dan ada banyak laga di Jadwal bola hari ini dan besok, Senin (12/9/2022) malam hingga Selasa (13/9/2022).

Jadwal bola hari ini dan besok, juga menampilkan jam tayang Indosiar, SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com dan Bein Sports untuk Liga Champions, Liga Italia, Liga Spanyol.

Duka atas meninggalnya Ratu Elizabeth II membuat jadwal Liga Inggris tidak ada laga.

Banyak laga menarik hari ini hingga besok seperti Empoli vs AS Roma, Bhayangkara FC vs Borneo FC dan Viktoria Plzen vs Inter Milan.

Untuk laga pembuka yang digelar hari ini adalah laga Empoli vs AS Roma.

Empoli akan menyambut Roma di Stadio Carlo Castellani di Serie A pada hari Senin.

Tuan rumah tidak pernah menang dalam lima pertandingan liga musim ini, bermain imbang empat kali berturut-turut.

Mereka ditahan imbang 2-2 oleh Salernitana di pertandingan sebelumnya.

Empoli tidak terkalahkan sejak kekalahan hari pembukaan mereka dari Spezia, tetapi rekor tanpa kemenangan mereka berarti mereka berada di urutan ke-16 klasemen.

Roma, sementara itu, menderita kekalahan pertama mereka dari kampanye liga di pertandingan sebelumnya, jatuh 4-0 di Udinese.