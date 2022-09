VIDEO HEBOH BANGET Momen Ratu Elizabeth II Belajar Aplikasi Zoom Diajari Putri Anne

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kenangan Ratu Elizabeth II selama masa ia bertahta, kini mulai diunggah ke media sosial untuk mengenangnya.

Ada satu momen yang cukup viral belum lama ini adalah ketika Ratu Elizabeth II belajar menggunakan aplikasi zoom.

Saat itu, dia diajari menggunakan aplikasi zoom oleh anak keduanya Putri Anne.

"The Queen learns how to use Zoom with her daughter Princess Anne (Yang Mulia Ratu belajar cara menggunakan Zoom bersama anak perempuannya, Putri Anne)," bunyi keterangan dalam video yang diunggah di akun Tiktok @royalarchives_uk1.

Dalam unggahan video itu, tampak Ratu Elizabeth duduk seorang diri di satu ruangan diduga di Istana Windsor.

Kemudian, Putri Anne yang berada di ujung sambungan Zoom, menyapa sang ibu. "Good morning, at Windsor? (Selamat pagi, di Windsor?)," ucap sang Putri Kerjaan Inggris pada ibundanya.

"Good morning, i'm verry glad to be able to join you, (Selamat pagi, aku sangat senang bisa bergabung denganmu)," jawab Sang Ratu.

Pada momen itu, Putri Anne kemudian bertanya pada sang ibu ada berapa orang yang dilihat di layar Zoom.

Lucunya, Ratu Elizabeth dengan percaya dirinya menyebut hanya melihat 4 orang, padahal sebenarnya ada 6 orang, termasuk Putri Anne.

"Can you see everybody? You should have six people on your screen (Bisakah Anda melihat orang-orang? Seharusnya ada 6 orang di layar Anda)," ujar Putri Anne.

"Yes well I can see four anyway (Ya aku melihat 4 orang saja)," jawab Ratu Elizabeth.

"Okay very nice, actualy you don't need me, you know what I look like, (Oke bagus sekali, sebenarnya Anda tidak membutuhkan saya, Anda tahu seperti apa wujud saya)," ujar Putri Anne seraya tertawa. (Tribunvideo.com)