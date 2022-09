Harga Sembako di Kabupaten Tanah Laut Belum Ikutan Naik Seperti BBM, Telur Justru Turun

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belum berdampak terdampak harga sembilan barang kebutuhan pokok (sembako) maupun bahan pangan lainnya.



Pantauan Banjarmasinpost.co.id, sejak Selasa (13/9/2022) hingga Rabu (14/9), harga sembako di Pasar Pelaihari masih stabil.

Bahkan ada yang harganya justru turun, yaitu telur ayam ras. Sebelumnya Rp 30 ribu per kilogram menjadi Rp 29 ribu.

Sedangkan harga daging ayam ras naik menjadi Rp 25 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 22.000-24.500.

Sementara itu, harga minyak goreng curah juga tetap yakni Rp 12 ribu per liter, sedangkan harga minyak kemasan seperti merk Formula Rp 15 ribu per liter.

"Harga cabai juga stabil meski masih berada pada angka yang cukup tinggi yakni Rp 80 ribu per kilogram dan Rp 100 ribu cabe rawit lokal," sebut Aris Apriadi dari anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tala.

Begitu pula dengan bawang merah, sebutnya, masih pada kisaran harga Rp 35 ribu untuk jenis super dan Rp 30 ribu per kilogram untuk bawang campuran. Beberapa waktu lalu harganya sempat mencapai Rp 150 ribu.

Harga daging sapi juga tetap yakni Rp 140 ribu per kilogram. Beras Unus Mutiara 13.750 per kilogram, beras premium Rp 14 ribu per kilogram.

Atas situasi perekonomian yang demikian ini, TPID Kabupaten Tala bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah melakukan sidak ke pasar-pasar.

Kegiatan itu dipimpin Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H Akhmad Hairin, didampingi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan H Syahrian Nurdin serta Dandim Letkol Inf Mochamad Arlufti Noergroho.

Rombongan blusukan ke beberapa los pasar dan berinteraksi dengan sejumlah pedagang. Di antaranya dengan penjual sembako, sayuran, minyak goreng, daging ayam dan sapi serta ikan segar.

"Hasil pantauan kami, harga sembako dan barang kebutuhan lainnya umumnya masih stabil. Ketersediaannya juga begitu. Cuma serapan yang turun karena adanya penurunan daya beli masyarakat," ucap Hairin.

