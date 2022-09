Ini Gerakan Tubuh Raffi Ahmad di New York Fashion Week Yang Bikin Nagita Slavina Terpingkal-pingkal

Pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Nagita Slavina benar-benar tak bisa menahan tawa saat Rafffi Ahmad bergaya di New York Fashion Week.. Ibu dari Rafathar pun tertawa geli melihat Rafffi Ahmad berlenggak-lenggok bak seorang model

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nagita Slavina benar-benar tak bisa menahan tawa saat Rafffi Ahmad bergaya di New York Fashion Week..



Ibu dari Rafathar pun tertawa geli melihat Rafffi Ahmad berlenggak-lenggok bak seorang model.



Nagita Slavina terlihat ngakak setelah menyaksikan sang suami melenggang di cat walk.



Pemandangan itu memang bukan hal biasa, lantaran Raffi sudah tak pernah lagi melenggang seperti model.

Baca juga: Keadaan Asli Rumah Tangga Roro Fitria dan Andre Irawan Disorot, Isu Bubar Pun Akhirnya Terjawab

Baca juga: Aib Rumah Tangga Anang dan Ashanty Dibongkar Arsy, Ivan Gunawan: Lebih Tajam dari CCTV

Keluarga RANS (Raffi Ahmad dan Nagita Slavina) kini tengah berada di Amerika Serikat.



Bukan untuk liburan, namun Raffi dan Nagita menghadiri acara peragaan busana yakni New York Fashion Week.



Raffi Ahmad membawakan sebuah produk pakaian dari Indonesia, dan melenggang di cat walk.



Sedangkan Nagita Slavina duduk di jajaran penonton menyaksikan aksi sang suami dan para model lainnya.



Raffi Ahmad pun mengunggah momen dirinya sedang catwalk New York Fashion Week di Instagram pribadinya.



"MODEL internasional Banget Lho New York Fashion Week



#NewYorkTakeOver," tulis Raffi Ahmad, dikutip Selasa (13/09/2022).

Baca juga: Kehidupan Asli BCL Terkuak Lewat Curhatan di IG, Padahal Terlihat Bahagia Kala Bareng Ariel NOAH

Baca juga: Gagal Balikan dengan Angelina Sondakh, Marcelino Lefrandt Kini Kembali Gandeng Dewi Rezer

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di New York Fashion Week. Nagita Slavina benar-benar tak bisa menahan tawa saat Rafffi Ahmad bergaya di New York Fashion Week.. Ibu dari Rafathar pun tertawa geli melihat Rafffi Ahmad berlenggak-lenggok bak seorang model (Instagram raffinagita1717/tribunsolo.com)

Tak sendiri, Raffi Ahmad bersama dengan beberapa artis dan model lain tampil memukau di New York Fashion Week.



Terlihat Raline Shah, Anya Gerladine, Enzy Storia, Angga Yunanda, Refal Hady.



Lalu ada juga Uus, Zee JKT48, Beby Tsabina, Gabriel Prince, Hassan Alaydrus, Iben M.A, dan Oza Rangkuti.



Dalam unggahan Instagram, Raffi Ahmad menyampaikan rasa takjubnya karena bisa melenggang di New York.



"Pokoknya di sini gue paling muda," lanjutnya.



Sementara itu, Nagita Slavina terlihat ngakak setelah menyaksikan sang suami melenggang di cat walk.



Pemandangan itu memang bukan hal biasa, lantaran Raffi sudah tak pernah lagi melenggang seperti model.



Nagita Slavina beberapa waktu lalu sempat berbicara soal populernya Citayam Fashion Week.



Kegiatan fesyen di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, itu juga diketahui oleh artis

Nagita Slavina, meski istri Raffi Ahmad tersebut belum sempat berkunjung ke sana.

Baca juga: Jadi Janda Stefan William, Celine Evangelista Ungkap Pilu Kehidupannya, Tak Hanya Soal Marshel

Baca juga: Nasib Kista di Tubuh Sarwendah Diungkap Dokter, Dulu Bikin Ruben Onsu dan Betrand Peto Khawatir

Ketika berbincang dengan Luna Maya, Nagita Slavina ditanya soal ketertarikannya membuat kegiatan fesyen serupa, Andara Fashion Week.



Andara adalah kawasan rumah tempat tinggal Raffi dan Nagita yang termasuk ke dalam perumahan elite di Jakarta Selatan.



"Boleh.. Andara Fashion Week boleh.. Tunggu mikir (digelar) di mana ya? Di jalan tol atau di mana ya?" kata Nagita Slavina seraya bercanda, dikutip dari tayangan di YouTube TS Media, Sabtu (6/8/2022).



Luna Maya lalu melontarkan pendapatnya tentang lokasi catwalk Andara Fashion Week.



"Di depan saja, di pengkolan sebelum masuk ke rumah kamu," tutur Luna Maya.



"Iya bisa sih, cuma..Maksudnya kan Andara enggak cuma rumah aku,"



"Banyak (luas). Di belakang di bawah kolong, hari Minggu ramai, banyak jajanan," ujar Nagita.

Tips Bepergian ke Luar Negeri Selama



Berlibur ke luar negeri pada masa pandemi Covid-19 tidak lagi sama dengan saat sebelum pandemi. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum berlibur.



Salah satunya protokol kesehatan ketat selama liburan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.



Saat ini, ada beberapa negara yang sudah membuka perbatasannya untuk wisatawan Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Turki, Dubai, Malta, Inggris, dan Arab Saudi untuk keperluan Umrah.

Berikut ini tips liburan ke luar negeri dari Sekretaris Jenderal Asosisasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno yang bisa coba kamu lakukan.



1. Pastikan diri sehat



Hal pertama yang harus dipastikan tentu saja diri yang sehat. Pastikan tubuhmu dalam keadaan sehat. Jangan sampai kamu tetap memaksakan diri pergi padahal saat itu badanmu sedang drop.



Selain itu sekarang untuk bisa masuk ke negara-negara tersebut banyak yang mengharuskan kamu menyertakan surat PCR yang menerangkan bahwa dirimu sehat dan bebas Covid-19.



2. Lakukan riset sebelum pergi



Sebelum bepergian, Pauline juga menyarankan untuk melakukan riset mendalam terkait kebijakan di negara tersebut.



Pastikan apakah mereka sudah benar-benar punya aturan yang tegas terkait protokol CHSE di negara mereka.





Beberapa negara yang dianggap menerapkan protokol dengan cukup baik adalah Singapura dan Thailand. Menurut Pauline, mereka biasanya ketat dalam penerapan protokol kesehatan.



"Karena mereka memang disertifikasi oleh kementerian pariwisatanya atau di Singapura itu Singapore Tourism Board. Turki juga katanya sudah bagus tapi saya enggak tahu ya seketat apa pemerintahnya," jelas Pauline ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (3/11/2020).



Para peserta famtrip Tripuri Travel ketika berkunjung ke Turki.



Para peserta famtrip Tripuri Travel ketika berkunjung ke Turki.(Dokumentasi Tripuri Travel)



3. Lakukan trip bersama grup



Sebelum pandemi, liburan FIT atau free independent traveler dan backpacking banyak sekali dilakukan. Namun untuk masa pandemi seperti ini, ia merasa perjalanan bersama grup tur akan lebih aman.



Pertama, grup tur saat ini tidak lagi diisi dengan banyak orang. Ada pembatasan khusus terkait jumlah orang yang bisa berlibur dalam satu grup. Jumlahnya tidak terlalu banyak.



“Dengan kondisi ini akan lebih terkontrol sebetulnya. Akan lebih dilacak juga kalau ternyata ada kasus di hotel atau ada penularan lokal segala macam,” terang Pauline.



Tak itu saja, dari sisi jadwal liburan pun cenderung lebih terjaga. Operator travel saat ini menurut Pauline cenderung tidak akan membuat itinerary yang terlalu melelahkan.



Sehingga memungkinkan peserta tur untuk punya waktu istirahat yang cukup. Disesuaikan untuk menjaga kondisi tubuh para peserta tur agar tetap fit.



4. Jaga gaya hidup sehat selama liburan



Selama berlibur, sebaiknya tetap jaga gaya hidup sehat. Biasanya selama liburan kamu cenderung bepergian ke banyak tempat yang tentu saja mengurangi waktu istirahatmu.



“Kebiasaannya kalau pergi sama teman, nongkrong siang-malam. Nah itu kan mengurangi imun juga kalau tidur malam-malam. Jadi kebiasaan hidup sehatnya harus tetap dijaga selama traveling,” tutur Pauline.



Pasalnya kamu pasti sudah akan merasa lelah sesampainya di negara tujuan akibat perjalanan dengan pesawat.



5. Terapkan protokol kesehatan standar



Penerapan protokol kesehatan saat liburan ke luar negeri adalah hal wajib. Oleh karena itu, pastikan kamu mengetahui bagaimana protokol kesehatan setempat.



Jangan lupa cuci tangan, membawa hand sanitizer, dan menggunakan masker. Jaga jarak juga penting dilakukan.



“Karena kadang kalau mau foto kan lepas masker tuh. Terus kebablasan sampai makan ramai-ramai,” ujar Pauline.



6. Perhatikan protokol kesehatan warga lokal



Kendati pemerintah negara tersebut sudah melakukan implementasi kesehatan yang baik untuk para pelaku pariwisata, kadang kala warga lokalnya masih belum menerapkan protokol tersebut dengan baik.



“Mereka dipastikan harus cuci tangan sebelum menyajikan makanan. Pastikan tangan yang pegang makanan bukan tangan yang sama dengan yang terima uang,” tegas Pauline.



Perhatikan baik-baik kebiasaan sang penjual, khususnya para penjual makanan di kaki lima. Jika kamu sudah melihat mereka tak melakukan protokol CHSE dengan baik, lebih baik pergi dan cari tempat lain yang menerapkan protokol dengan baik.





Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Banjarmasin Post





Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Nagita Slavina Ngakak Lihat Aksi Sang Suami Raffi Ahmad Melenggang di New York Fashion Week,