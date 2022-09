Jadwal Bola 14 September 2022, Liga 1 & Timnas Indonesia, Liga Champion AC Milan, Man City Live SCTV

Banjarmasin Post

Jadwal bola hari ini Rabu, 14 September 2022 ada laga Timnas Indonesia vs Timor Leste U-20, Persita vs PSIS Semarang, AC Milan vs Dinamo Zagreb dan Man City vs Dortmund laga ajang Kualifikasi Piala Asia U20 2023, Jadwal Liga 1 dan Jadwal Liga Champions