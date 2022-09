Maxi Yamaha Day 2022, Hadirkan Sensasi Riding dan Camping dalam Balutan Semangat Kekeluargaan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BOGOR – Setelah sempat vakum selama dua tahun akibat pandemi, kegiatan Maxi Yamaha Day siap kembali digelar di tahun ini.

Berlangsung selama periode September sampai dengan November 2022, aktivitas yang menyatukan para Biker Maxi Yamaha dari berbagai tipe dan model tersebut akan diadakan di 10 kota besar di Indonesia yang meliputi Jakarta, Makassar, Medan, Yogyakarta, Banjarmasin, Bandung, Palembang, Semarang, Bali dan Surabaya.

Mengusung konsep Ride & Camp, pada event Maxi Yamaha Day kali ini para pengguna skutik XMAX, All New NMAX 155 Connected, All New Aerox 155 Connected dan Lexi yang ada di Indonesia tidak hanya dikumpulkan untuk berbagi hobi dalam menikmati aktivitas berkendara bersama motor.

Namun, mereka juga turut diajak untuk merasakan pengalaman berkemah di alam terbuka sembari menikmati berbagai hiburan dan aktivitas menarik yang disuguhkan.

Maxi Yamaha Day 2022 telah resmi dimulai pada 10 – 11 September dan mengambil lokasi

di bumi perkemahan Gayatri Mountain Adventure, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

“Sejak pertama kali hadir di tahun 2017, event Maxi Yamaha Day selalu sukses menjadi wadah berkumpulnya para biker Maxi Yamaha dalam menyalurkan hobi serta passion berkendara mereka. Dan melihat tingginya antusiasme peserta yang ditunjukan setiap tahun, kali ini Maxi Yamaha Day datang dengan mengusung konsep baru, yaitu Ride & Camp. Melalui konsep anyar tersebut kami mencoba menyajikan pengalaman berbeda yang jauh lebih menyenangkan kepada para peserta melalui berbagai aktivitas yang memadukan nilai brotherhood, lifestyle dan juga product experience,” ungkap Antonius Widiantoro, Asst. General Manager Marketing – Public Relation, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Pada event perdana ini, sebanyak lebih dari 300 biker Maxi Yamaha dan awak media nasional yang berasal dari wilayah JABODETABEK turut dilibatkan untuk meramaikan jalannya acara.

Kegiatan sendiri dimulai dengan pelepasan para peserta yang dilakukan di tiga titik lokasi berbeda, yaitu di Yamaha Flagship Shop Cempaka Putih Jakarta, Yamaha DDS Tangerang, dan Dealer Yamaha Mekar Cibinong.

Rombongan kemudian melakukan city touring terlebih dahulu untuk menyambangi berbagai landmark serta ikon kota sebelum kemudian menuju ke Gayatri Mountain Adventure yang menjadi lokasi utama acara.

Setibanya di lokasi camping yang berada tepat di lereng Gunung Gede – Pangrango itu, berbagai kegiatan menarik pun telah siap menyambut para rombongan peserta touring.

Mulai dari games yang bersifat team building seperti lomba balap karung, tarik tambang dan outbond, hingga kegiatan malam keakraban yang dibalut dalam bentuk pesta barbeque dengan api unggun.

Kemeriahan acara juga semakin bertambah ketika bintang tamu, Ghea Youbi seorang penyanyi dan artis nasional, mengajak para peserta untuk ikut bernyanyi dan berjoget dari atas panggung.

“Event Maxi Yamaha Day ini menjadi pengobat rindu bagi teman-teman komunitas setelah dua tahun terakhir sulit berkumpul akibat pandemi. Dan konsep tahun ini juga sangat keren. karena kita gak cuma sekedar kumpul dan riding, tetapi juga diajak camping bersama dengan ratusan biker Maxi Yamaha dari seluruh wilayah JABODETABEK. Dan melihat tingginya semangat kekeluargaan serta soliditas yang ditunjukan oleh teman-teman komunitas, saya benar-benar merasa bangga bisa menjadi bagian dari pengguna Maxi Yamaha,” ungkap Farhan Aditya, member Komunitas Jakarta Max Owner (JMO) yang datang meramaikan acara.

Untuk informasi lebih lanjut terkait jalannya acara Maxi Yamaha Day 2022, khususnya wilayah Jakarta, pantau terus akun resmi Instagram @yamahaindonesia dan @yamahajabodetabek. (aol)