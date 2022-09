Jadwal Bola Live Indosiar-SCTV 15 September 2022, Liga 1 PSM & Persebaya, Man United di Liga Europa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak Jadwal Bola sore dan malam hari ini yang Siaran Langsung SCTV dan Siaran Langsung Indosiar. Ada Persebaya Surabaya, PSM Makassar dan Bali United di Liga 2022. Lalu Manchester United di Liga Europa.

Selain itu, laga-laga itu, baik BRI Liga 1 2022/2023 maupun Liga Europa juga akan Live Streaming TV Online Vidio.com.

Memang, deretan pertandingan seru akan tersaji. Pertandingan BRI Liga 1 2022 maupun Liga Eropa dapat Anda saksikan live tv Indosiar, SCTV, maupun streaming Vidio.com.

BRI Liga 1 2022 pekan ke-10 hari ini menghadirkan empat laga, yakni Persebaya Surabaya vs RANS Nusantara FC, Persikabo 1973 vs PSS Sleman, Dewa United vs PSM Makassar dan Persis Solo vs Bali United.

Sedangkan Liga Eropa menyuguhkan sejumlah laga menarik, termasuk konsistensi Manchester United (MU) yang diuji Sheriff Tiraspol.

Berikut ini adalah Jadwal Bola Malam Ini seperti dilansir Tribun Bali dari Tribunnews.com:

BRI Liga 1 2022 Pekan 10

Kamis, 15 September 2022

16.00 WIB: Persebaya Surabaya vs RANS Nusantara (Indosiar, Vidio)

16.00 WIB: Persikabo 1973 vs PSS Sleman - (Vidio)