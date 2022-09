Jadwal Jam Tayang Siaran Liga Europa Live SCTV, Man United & Lazio Streaming, AS Roma Besok

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Bola Liga Europa UEFA (LIga Eropa) matchday ke 2 malam dan dinihari nanti, Kamis (15/9/2022) ada tim Manchester United, Lazio dan Arsenal dan AS Roma.

Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Vidio.com lainnya ada laga Sheriff vs Manchester United, Arsenal vs PSV dan Midtjylland vs Lazio dan AS Roma vs HJK besok.

Sejumlah tim lain dari klub klub eropa juga akan bertanding diniahri nanti.

Jadwal dan jam tayang Liga Europa UEFA lebih lengkap ada setelah artikel ini.

Liga Eropa UEFA membawa beberapa momen luar biasa di musim 2021/22, dan sekarang orang-orang melihat ke arah Kampanye Liga Eropa 2022/23.

Pemegang trofi saat ini adalah Eintracht Frankfurt setelah adu penalti dramatis di Seville melawan tim Skotlandia Rangers.

Ada banyak pertandingan di Liga Europa termasuk kualifikasi, penyisihan grup dan sistem gugur, yang sekarang termasuk babak sistem gugur.

Persaingan tidak hanya ketat karena kualitas tim sejak awal, tetapi juga karena tim dari Liga Champions bisa turun ke Liga Europa setelah babak grup.

Salah satu laganya adalah Sheriff akan menjamu Manchester United di Bolshaya Sportivnaya Arena pada matchday dua Liga Europa UEFA pada Kamis.

Tuan rumah memulai kampanye mereka dengan kemenangan mengesankan 3-0 atas Omonia Nicosia.