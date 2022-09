Penampilan Angelina Sondakh Yang Bikin Reza Artamevia Sebut Nama Allah, Ibu Keanu Kian Berubah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perubahan penampilan Angelina Sondakh setelah beberapa bulan keluar dari penjara berhasil membuat Reza Artamevia berdecak kagum.

Mantan istri Adjie Massaid yang kini sudah dianggap Angie sebagai seorang kakak itu pun tak ragu untuk memberikan pujiannya pada ibu Keanu Jabbar Massaid ini.

Ya, memang sesudah keluar dari jeruji besi Angelina Sondakh melakukan perubahan drastis dengan memilih tampil tertutup menggunakan hijab.

Padahal sebelum ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi, Angie dikenal sebagai salah satu selebritis yang gemar mengenakan pakaian glamour mengingat kiprahnya sebagai seorang Mantan Putri Indonesia dan Anggota DPR RI.

Belum lagi lekuk tubuh semampai yang dimiliki ibu sambung Aaliyah dan Zahwa Massaid itu membuatnya cocok mengenakan berbagai macam pakaian.

Sempat diduga akan kembali melepas hijab usai keluar penjara, Angelina Sondakh justru berhasil membuktikan komitmennya sebagai seorang muslimah.

Kini wanita 44 tahun itu terlihat semakin religius dalam menekuni islam meski ia sendiri berstatus sebagai seorang mualaf.

Keseriusan Angie dalam mendalami islam ini bahkan tampak jelas lewat media sosial pribadinya yang lebih sering membagikan kalimat maupun ayat - ayat Al - Qur'an sebagai motivasi hidup.

Seperti yang tampak lewat unggahan Kamis (15/9/2022) tampil syar'i mengenakan pakaian dan hijab berwarna merah muda, Angie menyinggung peran Allah dalam naik turunnya permasalahan hidup.

"When life takes you down, look up in the sky and you will discover that there is always a rainbow after the rain