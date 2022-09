Akhirnya Verrell Bramasta Akui Mau Nikahi Natasha Wilona, Putra Venna Lakukan Jika Satu Agama

BANJARMASINPOST.CO.ID - Asmara aktor Verrell Bramasta dan aktris Natasha Wilona masih jadi sorotan. Kini, putra Venna Melinda itu jujur pada youtuber Boy William.

Bahkan, akhirnya Verrell Bramasta mengakui mau menikahi Natasha Wilona jika satu syarat terpenuhi.

Ternyata, syarat dari putra Venna Melinda itu terkait keyakinannya yang berbeda dengan Natasha Wilona.

Awalnya, Verrell Bramasta mengaku tak punya hubungan spesial dengan Livy Renata kecuali sekedar teman.

Baca juga: Uang Bulanan Celine Evangelista yang Harus Dipenuhi Marshel Jika Nikah Gantikan Stefan William

Baca juga: Nasib Asmara Nassar dan Desy Ratnasari Kala Muzdalifah Beri Restu, Iis Dahlia Curiga Pemberi Mawar

Bukan hanya itu, Verrell Bramasta semenjak putus dari Natasha Wilona tidak pernah bahkan tidak mau lagi pacaran.

Pengakuan tersebut diungkap Verrell Bramasta di kanal YouTube BW. pada Kamis (15/9/2022).

Awalnya, Verrell Bramasta memilih Wilona di antara tiga pilihan.

"Aku beri kamu pilihan pasangan ya, Natasha Wilona, Livy Renata, Febby Rastanty? Di antara tiga itu, pilih satu yang mendekati pakai perasaan?" tanya Boy William, dikutip dari YouTube BW.

"Oh damn, to be fair kayaknya yang udah know me in and out kayak yang udah segala macem ya Wilona," jawab Verrell.

Verrell mengaku tak pernah memiliki kekasih setelah bersama Wilona.