KalselPedia - Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kota Banjarmasin, drg Teguh Hadianto

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kalselpedia. Sejak Maret 2022, Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan (Kalsel) dijabat drg Teguh Hadianto SpKG.

Sebelum itu, drg Teguh pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Medik di rumah sakit yang terletak di Jalan Simpang Ulin, Kota Banjarmasin, ini dari 2013 hingga 2017.

Kemudian pada 2017 hingga 2022, pria yang hobi olahraga trail dan juga menembak ini menjadi Kepala Instalasi Rawat Jalan RSUD Ulin Banjarmasin.

Selain di RSGM Gusti Hasan Aman, jebolan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Universitas Gajah Mada (UGM) ini juga berpraktik di Jalan Pangeran Samudera, Kota Banjarmasin.

Selain itu, menjadi dosen pembimbing klinik mahasiswa profesi dokter gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat (FKG ULM).

Dia pula salah satu yang menginisiasi Pengwil Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kalsel.

Bahkan, drg Teguh juga bisa dibilang salah satu dokter gigi yang ikut menggagas berdirinya FKG ULM, termasuk RSGM Gusti Hasan Aman.

Selain pendidikan formal, drg Teguh pun sudah berpengalaman mengikuti kegiatan seminar maupun pelatihan.

Misalnya, mengikuti Temu Ilmiah Advanced Endodontic and Restorative Dentistry in Harmony of Science, Skills and Culture in the Pandemic Covid-19 di Yogyakarta pada 2021

