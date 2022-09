Jadwal UEFA Nations League 2022 Ada Italia vs Inggris dan Prancis vs Austria di FIFA Matchday

Jadwal UEFA Nations League 2022-2023 akan memuat big match Italia vs Inggris, Prancis vs Austria dan laga lainnya.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Jadwal UEFA Nations League 2022-2023 akan memuat big match Italia vs Inggris, Prancis vs Austria dan laga lainnya.

Pertandingan Italia vs Inggris dijadwalkan pada Jumat (23/8/2022) dini hari WIB.

Duel Italia vs Inggris di Jadwal UEFA Nations League 2022 Ini merupakan duel klasik antara tim raksasa Eropa dan memiliki sejarah panjang.

Timnas Inggris kembali beraksi di Nations League Jumat ini dengan rintangan Italia yang sulit diatasi di Milan.

Baca juga: Rekap Hasil EUFA Nations League, Hongaria Bantai Inggris & Jerman Cukur Italia, Terancam Degradasi

Baca juga: Rekap Hasil UEFA Nations League 2022, Dinamit Meledak, Luka Modric Buat Prancis Lupa Cara Menang

Baca juga: Sesal Roberto Mancini Setelah Hasil UEFA Nations League 2022 antara Inggris vs Italia Terungkap

Dilansir The Sun Sports, The Three Lions tetap bertekad untuk membalas dendam atas patah hati yang dibawa Italia ke final Euro 2020.

Dan tiga poin dengan garis skor yang sehat akan mencapai itu karena akan membuat gli Azzurri turun sementara ke dasar Grup 3.

Namun, pasukan Gareth Southgate sedang dalam performa yang buruk termasuk kalah 4-0 dari Hungaria di jeda internasional sebelumnya.

Tetapi para pemain Inggris akan bersemangat untuk bangkit kembali dengan Piala Dunia Qatar 2022 yang hanya beberapa bulan lagi.

Pelatih kepala Italia Roberto Mancini telah memutuskan untuk tetap menggunakan banyak wajah yang dikenalnya untuk pertandingan Liga Bangsa-Bangsa Italia yang akan datang.

Sementara bos Inggris Gareth Southgate memberi orang lain kesempatan untuk menunjukkan kepadanya apa yang bisa mereka hasilkan.