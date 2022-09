HEBOHBANGET-Buntut Video Viral Oknum Polisi Tepergok Selingkuh di Kendari, Begini Nasibnya Sekarang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Buntut kasus video viral yang diduga per selingkuhan, Bripka OK akhirnya dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kini nasib oknum polisi yang bertugas di Kepolisian Sektor (Polsek) Moramo, Kepolisian Resor (Polres) Konawe Selatan (Konsel), Polda Sultra tersebut, di ujung tanduk.

Ia akan diganjar sanksi apabila terbukti ber selingkuh dengan istri seorang warga, sebagaimana telah heboh dibahas di media sosial (medsos).

Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sultra, Kompol Tiswan membenarkan bahwa Bripka OK telah diperiksa di Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam).

