Polisi Turun Tangan, Begini Kronologi Lengkap Video Asusila Dua Pemuda Sesama Jenis di Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Video sepasang pemuda di Banjarmasin yang melakukan hubungan sesama jenis memasuki babak baru.

Belakangan kasus tersebut diketahui sudah masuk ke ranah hukum.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kalsel mengaku telah menerima laporan.

Pelapor berinisial AS. Sementara terlapor adalah JN. Pengaduan telah diterima polisi sejak 14 September 2022.

“Saat ini masih kami lakukan pendalaman,” kata Plt Kasubdit V Tindak Pidana Siber, Ditkrimsus Polda Kalsel, AKP Kamarudin, Selasa (20/9/2022).

AS merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Banjarmasin. AS mengaku sebagai korban dalam kasus video asusila yang viral di media sosial belakangan terakhir.

AS sudah dipanggil pihak kampus. Dia lun mengakui perbuatannya tersebut.

Hasil pengakuan AS, dirinya dijebak JN. Sesaat sebelum kejadian, JN dan AS tak hanya berdua. Mereka ditemani sejumlah orang, termasuk perempuan.

Singkat cerita, keduanya melakukan aksi asusila. Namun saat AS berada dalam keadaan mabuk berat, JN merekam aktivitas dewasa tersebut. AS pun mengaku tidak menyadarinya.

Pengakuan pihak kampus, video tersebut dibuat pada Mei 2022. Tetapi, baru beredar pada beberapa pekan terakhir.

Selama sekitar empat bulan itu, AS mengaku terus diancam JN. Sebab AS yang sudah dianggap pacar perlahan menjauh dari JN. AS juga beberapa kali menolak ajakan JN untuk bertemu.

Alhasil, pertengahan September tadi, video itu mencuat di Twitter. Video tak senonoh tersebut diunggah pertama kali oleh akun @Sultan150525131.

Sementara itu, pihak fakultas di kampus tersebut menyatakan sudah membentuk tim investigasi khusus. Mereka mengklaim sudah menangani kasus tersebut.

“Pada prinsipnya, kami tidak pernah membenarkan perilaku penyimpangan, baik norma, agama, maupun adat,” kata Miftah, ketua tim investigasi fakultas kampus AS. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)