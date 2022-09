Jadwal Liga Inggris Siaran Langsung SCTV, Arsenal vs Tottenham & Man United vs City Panaskan Pekan 8

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal jam siaran bola Liga Inggris pekan 8, dimana ada big match Arsenal vs Tottenham hingga Derby Man United vs Man City.

Seperti pekan sebelumnya, stasiun TV lokal SCTV akan memasukkan dua pertandingan Liga Inggris dalam tayangan program tv mereka.

Namun belum ada yang terkonfirmasi pertandingan Liga Inggris mana yang tayang di SCTV, apakah termasuk Arsenal vs Tottenham dan Man United vs City.

Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 8 baru akan digelar mulai Sabtu (1/10/2022).

Pasalnya, saat ini kompetisi tengah libur mengingat adalanya pertandingan internasional antar negara yang berlangsung 22-27 September.

Tujuh pertandingan pekan 8 Liga Inggris 2022-2023 akan berlangsung Sabtu (1/10/2022).

Pekan 8 Liga Inggris 2022-2023 akan dibuka dengan duel derby London antara Arsenal vs Tottenham Hotspur.

Duel Arsenal vs Tottenham Hotspur akan berlangsung Sabtu (1/10/2022) mulai pukul 18.30 WIB.

Setelah itu akan berlangsung lima pertandingan yang berlangsung serentak mulai pukul 21.00 WIB.

Lima pertandingan dengan kick off pukul 21.00 WIB itu adalah Bornemouth vs Brentford, Crystal Palace vs Chelsea, Fulham vs Newcastle United, Liverpool vs Brighton and Hove Albion dan Southampton vs Everton.