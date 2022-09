Bukan Amanda Manopo, Ini Pendamping Arya Saloka Kala Ikatan Cinta Terima Penghargaan ITA 2022

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kamis (22/9/2022) malam, aktor Arya Saloka menerimakan penghargaan yang didapatkan Sinetron Ikatan Cinta dalam ITA 2022. Namun tanpa sosok aktris Amanda Manopo.

Bukan Amanda Manopo sang pemeran Andin, melainkan Glenca Chysara yang menemani Arya Saloka naik ke atas panggung ITA 2022.

Memang Amanda Manopo dikabarkan sedang sakit sehingga berhalangan hadir bahkan syuting sekalipun harus absen.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram @ikatancinta.mncp, Jumat (23/9/2022), Ikatan Cinta meraih penghargaan sebagai pemenang kategori Program Prime Time Drama Terpopuler.

Baca juga: Alasan Kuat Pinkan Mambo Koar-koar Cari Jodoh Meski Belum Cerai, Biarlah Orang Tahu Keadaan Aku

Baca juga: Ritual Kiano Tiger Wong ke Patung John Harvard Saat Ngotot Kuliah di Harvard University, Baim Kaget

“Selamat kepada @ikatancinta.mncp menjadi yang TERPOPULER di #indonesianTVAwards2022 dalam kategori “Program Prime Time Drama Terpopuler”, “ terang admin akun @ikatancinta.mncp dalam caption.

Dalam unggahan tersebut, terlihat dalam foto hanya ada satu wanita yaitu Glenca Chysara di sisi Arya Saloka.

Tak ada Amanda Manopo di sana imbas masih sakit.

Pengumuman resmi dari akun instagram Ikatan Cinta itu lantas dibanjiri komentar dari fanbase.

@yosefina777 : Alhamdulillah, congratulation all crew and talent IC we proud of you

@julianipertiwi95 : Congrats semoga Ikatan Cinta selalu memberikan cerita yang lebih baik lagi dan masuk logika ya