Hubungan Reza Artamevia dan Adik Adjie Massaid Tanpa Angelina Sondakh Terekam, Tak Kalah Harmonis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Meski berstatus sebagai mantan kakak ipar, kondisi hubungan Reza Artamevia dengan kedua adik Mendiang Adjie Massaid di belakang Angelina Sondakh ternyata tak kalah harmonis.

Perceraian antara Reza Artamevia dengan Almarhum Adjie Massaid tampaknya enggan memberi pengaruh buruk pada hubungannya dengan para adik ipar.

Terbukti meski kini posisinya sudah digantikan oleh Angelina Sondakh, Reza masih menjalin silaturahmi dengan Ricky dan juga Mudjie Massaid.

Keduanya merupakan adik almarhum Adjie yang juga memiliki hubungan dekat bersama Angie.

Harmonisnya hubungan Reza Artamevia dengan kedua adik Adjie ini tampak kala ketiganya bertemu.

Lewat unggahan di akun instagram @theasianricky, Jumat (23/9/2022) terlihat Ricky yang selama ini tinggal di luar negeri masih menyempatkan diri bertemu dengan Reza kala berkunjung ke Jakarta.

“Brothers and sisters #forever #will #always #love #you,”

Tampak dalam unggahan tersebut Reza diapit oleh ketiga saudara Almarhum Adjie Massaid.

Ketiganya terlihat kompak dan begitu dekat meski sudah cukup lama tak saling bertemu.

Sementara Angelina Sondakh justru terlihat absen dalam momen kumpul keluarga itu.