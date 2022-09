Pengelola Wisata di Kabupaten HST Sebut Tingkat Kunjungan Turun, Diduga Akibat Daya Beli Masyarakat

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Sempat bangkit, sektor pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), kembali terimbas.

Jika pada2020 hingga 2021 terdampak pandemi Covid-19, kini terjadi penurunan kunjungan wisatawan.

Diduga, imbas dari daya beli masyakat akibat makin melambungnya harga bahan pokok dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Seperti diakui pengelola objek wisata Outbond Taman Baruh Bunga di Desa Haliau, Kecamatan Batubenawa, Kabupaten HST. Dua bulan terakhir terjadi penurunan pengunjung mencapai 50 persen. Itupun kunjungan hanya pada hari libur.

Humas Taman WIsata Baruh Bunga, Hasbi, kepada Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (24/9/2022), mengatakan, naiknya harga berbagai bahan pokok, ditambah naiknya harga BBM, tentu membuat daya beli masyarakat menurun.

Sebab, masyarakat mendulukan kepentingan memenuhi kebutuhan keluarga, baru berwisata.

Dijelaskannya, kalau mengenai tarif, tiket masuk wisata di Kabupaten HST, umumnya terbilang masih terjangkau.

Di tempat wisata Baruh Bunga, masuk hanya Rp 5 ribu per orang. Sedangkan masuk ke waterpark, Rp 25 ribu per orang di hari biasa dan Rp 30.000 per orang di hari libur.

“Tentunya penurunan kunjungan wisatawan ini berdampak pula pada operasional,” katanya.

Ditambahkan, biaya operasional sepenuhnya dari penjualan tiket masuk pengunjung. Apalagi, ada peralatan mesin yang dioperasikan menggunakan BBM, yaitu genset dan penyedot air.

