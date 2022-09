Kenaikan Harga BBM Mulai Berimbas ke Harga Telur Ayam di Pasaran Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Harga telur ayam di beberapa pasar tradisional di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), masih belum merata.

Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Banjarmasin, Senin (26/9/2022), harga telur ayam paling tinggi di Pasar Sentra Antasari mencapai Rp 34 ribu per kilogram.

Sedangkan di Pasar Lama Banjarmasin Rp 29 ribu per kilogram dan di Pasar Teluk Dalam Rp 28 ribu per kilogram.

Kepala Bidang Perdagangan Disperdagin Kota Banjarmasin, Rakhman Norrahim menyampaikan, sebelumnya harga ayam di kisaran harga Rp 23 ribu perkilogram.

"Dari Rp 23 ribu naik menjadi Rp 29 ribu sampai Rp 30 ribu," ucapnya.

Menurutnya, kenaikan harga telur ayam ini, juga dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM.

Suplai telur ayam untuk di Banjarmasin tidak hanya dari daerah di Provinsi Kalsel tapi juga dari daerah Jawa. Berakibat, biaya transportasi yang meningkat membuat harga telur ayam juga ikut naik.

"Telur lokal tidak mencukupi untuk keperluan di Banjarmasin, telur kita tergantung pasokan dari Jawa, Blitar penghasil telur," jelasnya.

Seorang pedagang telur partaian di Jalan Kuin Selatan menyampaikan hal serupa kepada Banjarmasinpost.co.id,

"Iya, sama juga harga per kilogramnya, sekitar Rp 28 ribu sampai Rp 30 ribu per kilogram. jika dijual secara eceran. Kalau saya jual partaian, per kilogramnya Rp 25 ribu saja, namun dalam jumlah yang banyak," ," beber Sumi.

(Banjarmasinpost.co.id/Noorhidayat)