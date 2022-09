Perlakuan Angelina Sondakh pada sang Ayah Kala Hidupnya Membaik, Efek Lucky Sondakh Mau Ultah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebentar lagi ayah artis Angelina Sondakh, Prof. Dr. Lucky Sondakh. Mec atau yang lebih akrab disapa Lucky Sondakh berulang tahun yang ke-78 pada 28 September 2022.

Dalam rangka merayakan ulang tahun ayahnya, Angelina Sondakh membuat pesta.

Janda Adjie Massaid tersebut mengundang kerabat dekat untuk hadir di acara yang akan digelar pada Rabu (28/9/2022) mendatang.

Hal tersebut diketahui dari unggahan instagram Angelina Sondakh dalam akun pribadinya, @angelinasondakh, Senin (26/9/2022).

Baca juga: Ashanty Sampai Malu Bertemu Orang, Kehidupan Pahit Ibu Arsy di Awal Nikahi Anang Terungkit Lagi

Baca juga: Sebab Utama Gen Halilintar Tak Datang di Tedak Siten Ameena Terkuak, Atta Halilintar Beber Ini

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram stories @angelinasondakh, terdapat flyer undangan pesta ulang tahun Lucky Sondakh.

Tampaknya, acara ulang tahun tersebut akan digelar di Pondok the Sondakh, Kanonang, Sulawesi Utara.

Dalam captionnya, Angelina Sondakh mengatakan akan datang ke acara spesial ayahnya tersebut.

"Will be there Dad @profluckysondakh, " tulis Angelina Sondakh.

Tak sulit bagi Angelina Sondakh untuk menghadiri acara ulang tahun sang ayah pasalnya kondisi perekonomiannya kini telah kembali pulih.

Semenjak bebas dari penjara, Angie kembali bekerja keras menghidupkan namanya di dunia entertainment.

Baca juga: Kabar Duka dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Ayah Dimas Ahmad Meninggal Dunia

Baca juga: Kabar Falhan Usai Bertemu Pedangdut Nassar Terekam Muzdalifah, Wajah Anak Tiri Fadel Islami Disorot