Jadwal Bola Liga Inggris Pekan Ini, Ada Arsenal vs Tottenham, Man United vs Man City, Liverpool Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal jam siaran bola Liga Inggris pekan 8, dimana ada big match Arsenal vs Tottenham hingga Derby Manchester United vs Manchester City.

Seperti pekan sebelumnya sebagioan laga akan Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Vidio.com Liga Inggris dalam tayangan program tv mereka.

Namun belum ada yang terkonfirmasi pertandingan Jadwal Bola Liga Inggris mana yang tayang di SCTV, apakah termasuk Arsenal vs Tottenham dan Man United vs City.

Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 8 baru akan digelar mulai Sabtu (1/10/2022).

Setelah libur dua pekan kompetisibergulir lagi usai laga internasional antar negara yang berlangsung 22-27 September.

Baca juga: Jadwal dan Jam Siaran SCTV Liga Champion, Inter vs Barcelona, Chelsea vs AC Milan, Liverpool Dll

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Pekan Ini Kembali Bergulir Ada Man United vs Man City, Arsenal vs Spurs

Baca juga: Sikap AC Milan Dua Bintang Mudanya Jadi Incaran Man City, PSG Hingga Chelsea di Liga Inggris

Tujuh pertandingan pekan 8 Liga Inggris 2022-2023 akan berlangsung Sabtu (1/10/2022).

Pekan 8 Liga Inggris 2022-2023 akan dibuka dengan duel derby London antara Arsenal vs Tottenham Hotspur.

Duel Arsenal vs Tottenham Hotspur akan berlangsung Sabtu (1/10/2022) mulai pukul 18.30 WIB.

Setelah itu akan berlangsung lima pertandingan yang berlangsung serentak mulai pukul 21.00 WIB.

Lima pertandingan dengan kick off pukul 21.00 WIB itu adalah Bornemouth vs Brentford, Crystal Palace vs Chelsea, Fulham vs Newcastle United, Liverpool vs Brighton and Hove Albion dan Southampton vs Everton.